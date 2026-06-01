Vittoria contro Terni New Virtus Mesagne festeggia la promozione in serie B

Da brindisireport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La New Virtus Mesagne ha conquistato la promozione in serie B dopo la vittoria contro Terni. La squadra, guidata da coach Olive, celebra il passaggio di categoria. La partita ha segnato il risultato decisivo per l'accesso al campionato superiore. La vittoria permette alla squadra di entrare nel torneo nazionale di livello più alto. La squadra festeggia il traguardo raggiunto, che rappresenta un passo importante nella sua storia.

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MESAGNE - La Rossotono New Virtus Mesagne di coach Olive approda nel campionato di serie B di pallacanestro. Decisiva la vittoria di ieri, domenica 31 maggio 2026, al Pala De Francesco di Mesagne contro la Esseti Basket Terni per 64 a 53. Una promozione meritata e giunta al termine di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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