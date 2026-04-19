Molteno festeggia la promozione in Serie A Gold!

L'Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno ha vinto la partita contro il Verdeazzurro a Sassari con il punteggio di 36-38, assicurandosi la promozione in Serie A Gold con due turni di anticipo. La squadra ha ottenuto la vittoria in trasferta, consolidando la propria posizione in classifica e lasciando pochi dubbi sulla qualificazione. La notizia della promozione è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dalla società.

L’Hc San Giorgio Salumificio Riva Molteno vince anche a Sassari sul campo del Verdeazzurro (36-38) e conquista la promozione in Serie A Gold con due giornate d’anticipo. È il coronamento di una stagione pazzesca degli oronero allenati da coach Danilo Gagliardi Junior, che salgono a quota 31 punti.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il Messina Futsal vince il campionato e festeggia la promozione in Serie A2 ÉliteNell’ultima e decisiva giornata della regular season, la squadra giallorossa è stata battuta (6-3) in trasferta dal Mazara 2020, ma ha mantenuto i... Playoff Serie C 2026: il tabellone per la promozione in Serie BSabato 4 aprile 2026 segna l’inizio di un percorso cruciale per la promozione in Serie B, dove ventotto squadre si sfidano attraverso un tabellone... Contenuti di approfondimento Pallamano. Il Salumificio Riva Molteno conquista la promozione in Serie A GoldLa Pallamano Molteno vince a Sassari e conquista la merita promozione in Serie A Gold dopo una stagione perfetta ... lecconotizie.com Molteno: stagione intensa per la Polisportiva SG VolleyUna stagione intensa e ricca di emozioni per la Polisportiva San Giorgio Volley Molteno ASD, che nel giorno di Pasqua ... casateonline.it