Viterbese salva ma nubi sul futuro Camilli | Conviene portare i libri in tribunale e ripartire puliti

Dopo la fine della partita contro il Tor Sapienza, la Viterbese ha festeggiato la salvezza, ma le tensioni tra la società e il club sono ancora presenti. Il presidente ha dichiarato che, in vista di eventuali questioni legali, è meglio affrontare le situazioni in tribunale e ripartire senza pesi. La squadra si è mantenuta in Serie D, ma il futuro resta incerto a causa di problemi societari ancora irrisolti.

Viterbese, il triplice fischio della sfida contro il Tor Sapienza non ha portato solo la gioia per una salvezza ottenuta sul campo. Pochi minuti dopo il 3-0 che ha garantito la permanenza in Eccellenza, il patron Piero Camilli ha parlato del futuro del club che non è per niente roseo. Se la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Prima Categoria: i rossoneri potrebbero ripartire dalla Terza. Ponte non ancora salvo. Portuense, nubi sul futuroIn Prima categoria termina con un pareggio il match del Copparo 2015, fermato sull’1-1 casalingo dalla Stella Rossa Casalborsetti. Viterbese, Camilli: il debito di 400.000 euro mette a rischio il club? Cosa scoprirai Come può la società evitare il fallimento con debiti non rateizzabili? Quale strategia legale permetterebbe di cancellare i vecchi...