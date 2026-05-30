Venezia ha vinto la prima partita delle semifinali scudetto superando la Virtus in trasferta a Bologna. La squadra veneziana ha conquistato il successo con una rimonta nel secondo tempo, mettendo sotto pressione le padrone di casa. Wiltjer ha segnato 26 punti, contribuendo alla vittoria. La gara si è conclusa con un punteggio favorevole a Venezia, che ora si trova in vantaggio nella serie.

Nella parte sinistra del tabellone playoff di Serie A, gara-1 delle semifinali va alla Reyer, che ribalta subito il fattore campo battendo la Virtus 91-83. Merito della miglior versione di Wiltjer, tutt’altra cosa rispetto all’opaca controfigura da 6,2 punti di media vista nella serie contro Tortona. Stasera, l’ala canadese ha raccolto 26 punti, di cui 19 nel solo primo tempo. C’è anche del demerito da parte delle Vu Nere, che nell’ultima frazione di gara hanno sciupato con le palle perse le occasioni che facevano sperare nella rimonta. Lunedì sera, ore 20, si torna alla Virtus Arena per gara-2 Buon avvio della Virtus, sotto il segno di Niang e Diouf: il primo si spende bene a rimbalzo, il secondo domina nel pitturato della Reyer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Venezia parte col botto! Supera la Virtus a Bologna in gara-1 di semifinale scudetto

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