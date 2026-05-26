Basket Serie A | Virtus Bologna e Reyer Venezia vincono gara 5 e volano in semifinale

La Virtus Bologna ha battuto Trento in gara 5, mentre Venezia ha superato Tortona nello stesso turno. Entrambe le squadre hanno vinto in casa, ottenendo così l’accesso alle semifinali playoff. Le partite si giocheranno a partire da sabato 30 maggio.

Bologna, 26 maggio 2026 - Virtus Olidata Bologna e Umana Reyer Venezia fanno valere il vantaggio del fattore campo e battono rispettivamente Dolomiti Energia Trento e Bertram Derthona Tortona, conquistando così l’accesso alle semifinali playoff dove si affronteranno a partire da sabato 30 maggio. Alla Virtus Arena, l’Olidata padrona di casa ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per sconfiggere 106-95 una Trento che si è arresa soltanto nel quarto quarto, in cui ha incassato un parziale di 30-16 ispirato dalle giocate di uno scatenato Carsen Edwards. L’ex Bayern Monaco nei 10’ conclusivi è salito in cattedra segnando 16 dei suoi 31 punti totali (68 da due, 410 da tre e 77 in lunetta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Virtus Bologna vs Reyer Venezia Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A

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