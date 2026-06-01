Le New Flying Balls Ozzano hanno perso in casa contro Pizzighettone in gara-3, chiudendo la sfida con un risultato negativo. Questa sconfitta potrebbe segnare la fine della partecipazione delle squadre emiliano-romagnole nel girone di B Interregionale. Nel frattempo, si avvicinano altri due derby tra Virtus Imola, Castello e Ozzano, pronti a riaccendere le rivalità locali.

Per un derby che se ne va, ce ne sono due in arrivo. La cocente sconfitta in gara-3 dei New Flying Balls Ozzano, in casa contro Pizzighettone, potrebbe avere chiuso il cerchio delle formazioni emiliano-romagnole nel girone di B Interregionale. In attesa che dalla C si aggiunga – in caso di vittoria – la fortissima Castelnuovo Monti, il pacchetto delle ‘nostre’ comprende Virtus Imola, Forlimpopoli, Castel San Pietro, Ozzano, Reggio Emilia, Piacenza e Fidenza, appena retrocesse come i gialloneri. Ma le sfide che incendiaNo la memoria dei supporter imolesi, sono quelle con Castello e Ozzano, due acerrime nemiche, sportivamente parlando. Negli ultimi 31 anni, però, solo in due occasioni le tre formazioni sono state contemporaneamente nello stesso campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus Imola, Castello e Ozzano. Una storia di derby da aggiornare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tema Sinergie, derby e carattere: rimonta decisiva e Virtus Imola battutaLa Tema Sinergie ha vinto il derby contro la Virtus Imola, dopo una partita caratterizzata da alti e bassi.

"Ozzano fa storia": weekend tra cultura e archeologiaA Ozzano si prepara un fine settimana dedicato alla storia e all’archeologia con la rassegna \

Argomenti più discussi: Virtus Imola, Castello e Ozzano. Una storia di derby da aggiornare; Virtus, il roster per gara 5. Pajola è stato operato oggi.

Virtus Imola, Castello e Ozzano. Una storia di derby da aggiornareBasket serie B Interregionale Le tre squadre torneranno ad affrontarsi nella stessa categoria con tanti ricordi ... msn.com

Virtus Imola, Castello, and Ozzano. A derby story to update.Interregional Serie B Basketball The three teams will face each other again in the same category with many memories ... sport.quotidiano.net