Virtus Imola Castello e Ozzano Una storia di derby da aggiornare

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le New Flying Balls Ozzano hanno perso in casa contro Pizzighettone in gara-3, chiudendo la sfida con un risultato negativo. Questa sconfitta potrebbe segnare la fine della partecipazione delle squadre emiliano-romagnole nel girone di B Interregionale. Nel frattempo, si avvicinano altri due derby tra Virtus Imola, Castello e Ozzano, pronti a riaccendere le rivalità locali.

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Per un derby che se ne va, ce ne sono due in arrivo. La cocente sconfitta in gara-3 dei New Flying Balls Ozzano, in casa contro Pizzighettone, potrebbe avere chiuso il cerchio delle formazioni emiliano-romagnole nel girone di B Interregionale. In attesa che dalla C si aggiunga – in caso di vittoria – la fortissima Castelnuovo Monti, il pacchetto delle ‘nostre’ comprende Virtus Imola, Forlimpopoli, Castel San Pietro, Ozzano, Reggio Emilia, Piacenza e Fidenza, appena retrocesse come i gialloneri. Ma le sfide che incendiaNo la memoria dei supporter imolesi, sono quelle con Castello e Ozzano, due acerrime nemiche, sportivamente parlando. Negli ultimi 31 anni, però, solo in due occasioni le tre formazioni sono state contemporaneamente nello stesso campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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