Tema Sinergie derby e carattere | rimonta decisiva e Virtus Imola battuta

La Tema Sinergie ha vinto il derby contro la Virtus Imola, dopo una partita caratterizzata da alti e bassi. La squadra ha mostrato intensità e determinazione nel finale, riuscendo a rimontare e conquistare la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la Tema Sinergie, che ha ottenuto i tre punti grazie a una prestazione caratterizzata da energia nervosa e volontà di vincere.

La Tema Sinergie ritrova la vittoria e si aggiudica il derby con la Virtus Imola grazie ad una prestazione dai due volti, dove però mostra grande energia nervosa e voglia di vincere, decisive nel caldissimo finale. Dopo un primo tempo perfetto al tiro, arriva un terzo quarto da incubo e dal +14 i faentini vanno sotto fino al -6. Proprio in questo momento arriva la reazione: un 11-0 che ribalta il match con capitan Fragonara che guida i suoi ad un successo fondamentale. Mancano cinque partite alla fine della regular season e i faentini sono pronti a giocarsi la volata finale. La Tema Sinergie esordisce con una prova balistica da tre punti portandosi sul 16-6 grazie ad un 44 dall’arco (tre tiri hanno la firma di Santiangeli), toccando poi il 28-14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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