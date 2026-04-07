Ozzano fa storia | weekend tra cultura e archeologia

A Ozzano si prepara un fine settimana dedicato alla storia e all’archeologia con la rassegna

Tutto pronto per la rassegna Ozzano fa storia: un ricco programma di conferenze, laboratori didattici, visite guidate e trekking incentrate principalmente sulla città romana di Claterna, ma non solo. Si parte sabato 11 aprile con la conferenza dal titolo “Archeologia a Claterna: un ponte tra passato e futuro” in cui verrà presentato il progetto attivato dalla Soprintendenza Abap-Bo sul sito della città romana. Un progetto iniziato nel 2022 con fondi ministeriali, che vede indagini a 360 gradi e la valorizzazione delle scoperte e degli studi più aggiornati, anche attraverso un’ampia attività di divulgazione. L’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 12 in Sala Raparelli, in via degli Orti 16A. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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