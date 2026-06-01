Virtus Bologna-Venezia | orario e dove vederla in tv

Notizia in breve

Oggi, lunedì 1 giugno, si disputa la gara-2 della semifinale dei playoff di Serie A di basket tra Virtus Bologna e Venezia. La partita si svolge in casa della Virtus e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di una fase decisiva per l’accesso alla finale del campionato nazionale. La sfida si gioca in un match secco, con la possibilità di vincere o perdere il passaggio successivo.