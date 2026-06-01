Virtus Bologna-Venezia | orario e dove vederla in tv
Oggi, lunedì 1 giugno, si disputa la gara-2 della semifinale dei playoff di Serie A di basket tra Virtus Bologna e Venezia. La partita si svolge in casa della Virtus e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di una fase decisiva per l’accesso alla finale del campionato nazionale. La sfida si gioca in un match secco, con la possibilità di vincere o perdere il passaggio successivo.
(Adnkronos) – Tornano i playoff della Serie A di basket. Oggi, lunedì 1 giugno, la Virtus Olidata Bologna ospita l'Umana Reyer Venezia – in diretta tv e streaming – nella gara-2 della semifinale degli spareggi per il titolo nazionale. Si torna sul parquet della Virtus Arena dopo il clamoroso risultato di gara-1, terminata con la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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