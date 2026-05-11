Napoli-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Napoli torna in campo oggi, lunedì 11 maggio, per la partita contro il Bologna, valida per la 36esima giornata di Serie A. La sfida si svolgerà in serata e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate e i tifosi potranno seguire l'incontro sui canali dedicati. La partita rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna – in diretta tv e streaming – nel monday night della 36esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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