Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in occasione dell’Eurolega di basket 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. Per la Virtus Bologna, la partita rappresenta un’ultima occasione per cambiare le sorti della stagione, mentre per l’Olimpia Milano c’è ancora una possibilità di qualificarsi ai play-in.

Se per la Virtus Bologna ormai quest’Eurolega da dire ha decisamente poco, per l’Olimpia Milano c’è ancora una pur minima speranza di play-in. Si gioca quest’oggi alle 20:30 il secondo derby italiano della massima competizione continentale, che può avere numerosi risvolti per gli uomini di Peppe Poeta, mentre per quelli di Dusko Ivanovic c’è più che altro un tema di rapporti di forza. Già, perché alla fine dei conti i bianconeri possono solo far di conto sui messaggi da mandare in proiezione campionato italiano, in cui si può presumere che il duello Olimpia-Virtus possa tornare a presentarsi in finale (ma ci sono diversi ostacoli in tal senso rappresentati da altre ottime squadre). 🔗 Leggi su Oasport.it

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