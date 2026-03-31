Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Giardini Naxos dopo una chiamata al 112, che ha segnalato minacce e violenze rivolte alla moglie durante una fase di separazione. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, anche in presenza della vittima. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione.

Bloccato a Giardini Naxos un uomo già noto alle Forze dell’ordine. Accertate condotte reiterate dal 2023, anche davanti al figlio minore. La donna aveva chiesto aiuto dopo l’ennesima aggressione Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe contattato il numero unico di emergenza dopo essere stata aggredita e minacciata di morte dal marito, dal quale era in corso una separazione. Le indagini avviate nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire una situazione di violenze e vessazioni reiterate nel tempo. Le condotte contestate risalirebbero al 2023, in coincidenza con la scelta della donna di avviare le pratiche di separazione, e si sarebbero espresse attraverso minacce e aggressioni, anche in ambito domestico e, in più occasioni, davanti al figlio della coppia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Violenze e minacce alla moglie durante la separazione, 45enne arrestato dai carabinieri dopo la chiamata al 112

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