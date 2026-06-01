Una ragazzina di tredici anni ha denunciato il patrigno per violenza sessuale a Rimini. La giovane ha documentato le aggressioni dell’uomo, che andavano avanti da circa un anno, in un video ripreso di nascosto. I carabinieri hanno arrestato un brasiliano di 44 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La violenza sessuale a Rimini La tredicenne avrebbe subito violenze sessuali da parte del patrigno e l’uomo l’avrebbe anche minacciata di fare del male alla sorellina se avesse parlato. La prima aggressione da parte del 44enne sarebbe avvenuta a luglio del 2025. Come riporta Tgcom24, il patrigno sarebbe andato in camera da letto della piccola e si sarebbe infilato sotto le coperte, iniziando a violentarla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Violenza sessuale a Rimini, 13enne fa arrestare compagno della madre con un video: "Bocca chiusa o ti ammazzo"

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