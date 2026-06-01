Violenza sessuale a Rimini 13enne fa arrestare compagno della madre con un video | Bocca chiusa o ti ammazzo

Da virgilio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una ragazzina di tredici anni ha denunciato il patrigno per violenza sessuale a Rimini. La giovane ha documentato le aggressioni dell’uomo, che andavano avanti da circa un anno, in un video ripreso di nascosto. I carabinieri hanno arrestato un brasiliano di 44 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La violenza sessuale a Rimini La tredicenne avrebbe subito violenze sessuali da parte del patrigno e l’uomo l’avrebbe anche minacciata di fare del male alla sorellina se avesse parlato. La prima aggressione da parte del 44enne sarebbe avvenuta a luglio del 2025. Come riporta Tgcom24, il patrigno sarebbe andato in camera da letto della piccola e si sarebbe infilato sotto le coperte, iniziando a violentarla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

violenza sessuale a rimini 13enne fa arrestare compagno della madre con un video bocca chiusa o ti ammazzo
© Virgilio.it - Violenza sessuale a Rimini, 13enne fa arrestare compagno della madre con un video: "Bocca chiusa o ti ammazzo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Catania, violenza sessuale su minore: arrestati la madre e il compagnoA Catania, la Polizia ha arrestato una madre e il suo compagno con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini...

Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti su una bambina a Catania, arrestati la madre e il compagnoUna bambina è stata vittima di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti, secondo quanto emerso dalle indagini condotte a Catania.

Temi più discussi: RIMINI: Arrestato ricercato internazionale per violenza sessuale; Rimini, a 13 anni stuprata dal patrigno: Zitta o faccio male alla tua sorellina | Lei lo filma: arrestato; La Polizia di Stato di Rimini arresta un uomo ricercato a livello internazionale per violenza sessuale; Ragazzina abusata registra le aggressioni e fa arrestare il patrigno.

violenza sessuale a riminiRimini, abusata a 13 anni dal patrigno: registra le violenze e lo fa arrestareViolenza sessuale aggravata su una minore, figlia della sua compagna convivente, che all’epoca dei fatti non aveva nemmeno ancora compiuto 13 anni. È ... corriereromagna.it

violenza sessuale a riminiViolentata dal patrigno per un anno a Rimini, 13enne lo registra e lo fa arrestare: Mi sono svegliata dal maleStai zitta o faccio male alla mamma e alla tua sorellina, minacciava il 44enne riminese arrestato nei giorni scorsi dopo la denuncia della ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web