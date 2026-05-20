Una bambina è stata vittima di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti, secondo quanto emerso dalle indagini condotte a Catania. La polizia ha arrestato la madre e il compagno, dopo che la scuola frequentata dalla minore ad Acireale aveva segnalato comportamenti sospetti. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini subito dopo la segnalazione, raccogliendo testimonianze e prove che hanno portato agli arresti. La bambina è ora sotto tutela.

Una trentenne e il suo compagno di 46 anni sono stati arrestati ad Acireale, in provincia di Catania, per abusi ai danni di una bambina, figlia della donna. Le accuse sono di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e corruzione di minorenne. La ragazzina è stata immediatamente allontanata dall’abitazione familiare e affidata a una struttura protetta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Catania. La segnalazione della scuola ha fatto partire l'indagine L'ascolto protetto e l'allontanamento della bambina Intercettati la madre e il compagno Emergenza reati sui... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti su una bambina a Catania, arrestati la madre e il compagno

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