Catania violenza sessuale su minore | arrestati la madre e il compagno

A Catania, la Polizia ha arrestato una madre e il suo compagno con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari. L’ordinanza riguarda accuse di violenza sessuale su un minore. Le verifiche sono state condotte dagli agenti, che hanno eseguito i provvedimenti restrittivi nelle rispettive abitazioni. La vicenda riguarda una presunta aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione, e le indagini sono ancora in corso.

A Catania la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale catanese, nei confronti di un 46enne e di una 30enne per i delitti di corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata, commessa anche insieme dai due indagati ai danni di una figlia della donna, minore di 14 anni. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione giunta dall’istituto scolastico frequentato dalla minore al Commissariato di Acireale, contenente indicazioni su possibili maltrattamenti e abusi sessuali subiti dalla giovane tra le mura domestiche. La Procura ha quindi delegato la Sezione di polizia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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