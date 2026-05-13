Violenza domestica a Guidonia Montecelio uomo aggredisce l' ex moglie per strada | l' epilogo della vicenda
A Guidonia Montecelio, un uomo ha aggredito l’ex moglie per strada, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Nelle ore successive, sono stati effettuati due arresti: uno per maltrattamenti e rapina alla donna, l’altro per rapina. La vicenda si è conclusa con l’incarceramento di entrambi gli uomini coinvolti.
Due arresti per maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Guidonia nella serata del 6 maggio 2026. Un trentunenne di origini egiziane è stato fermato dopo aver aggredito la ex moglie in strada, mentre un ventiduenne è stato successivamente incarcerato per rapina. Entrambi i provvedimenti sono stati disposti dal Tribunale di Tivoli. Maltrattamenti in famiglia a Guidonia Le condizioni della vittima e la denuncia Le misure cautelari e il trasferimento in carcere Il ruolo delle forze dell’ordine e la tutela delle vittime Maltrattamenti in famiglia a Guidonia Come...🔗 Leggi su Virgilio.it
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