Una donna ha denunciato di essere stata picchiata e minacciata di morte dal marito. Dopo aver lasciato l’abitazione, si è recata presso la stazione dei carabinieri di Terracina, dove ha raccontato quanto accaduto. Poco dopo, un uomo ubriaco si è presentato negli stessi uffici, attirato dalla denuncia della donna. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno provveduto all’arresto del marito.

Ubriaco, ha raggiunto gli uffici della stazione dei carabinieri di Terracina, dove poco prima la moglie aveva denunciato un'aggressione subita in casa. Anche alla presenza dei militari ha continuato a inveire contro la donna, arrivando perfino a minacciarla di morte.L'uomo è finito agli arresti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Contract marriage turns real, but he doesn't know she won't survive the birth bed!

Notizie correlate

Terrore tra le mura di casa: donna picchiata e minacciata di morte dal convivente. “Nessuno mi lascia, se cado io cadi anche tu”Due anni di convivenza degenerata in un incubo domestico: la vittima ha denunciato le aggressioni continue.

Leggi anche: Bacoli, insegue l’ex e si infila nella sua auto: lei scappa e lo fa arrestare

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Picchiata e minacciata di morte dal marito, scappa e lo fa arrestare; Riduce in fin di vita una barista e poi si barrica in casa. Carabinieri irrompono e lo fermano col taser; Segregata in casa e picchiata dal padre perché rifiuta di sposarsi: arrestato un iracheno; Taranto, segrega e picchia la figlia per costringerla a sposarsi: arrestato in Svezia.

Taranto, segrega e picchia la figlia per costringerla a sposarsi: arrestato in SveziaVoleva costringere la figlia a un matrimonio combinato, così il padre l’ha segregata in casa, picchiata e minacciata di morte. L’uomo, 52enne di nazionalità irachena, è stato arrestato in Svezia dalla ... ilfattoquotidiano.it

Incinta di due gemelli e picchiata. Chiesto il processo per un 49enneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

In picchiata... - facebook.com facebook

Il meteo impazzito divide in due l'Italia: al nord piogge e temperature in picchiata, mentre al sud arriva lo scirocco e fa impennare le colonnine di mercurio x.com