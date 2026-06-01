Stuprata a 13 anni dal patrigno | Devi stare zitta sennò faccio del male alla tua sorellina Ma lei filma gli abusi e lo fa finire in carcere

Notizia in breve

Una ragazza di 13 anni ha filmato gli abusi subiti dal patrigno, che le ha minacciato di fare del male alla sorellina se avesse parlato. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Riccione, portando all’arresto dell’uomo. La minaccia e la violenza sono state documentate dalla giovane, che ha raccontato di essersi svegliata dal male. La procura ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare per l’indagato.