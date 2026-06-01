Stuprata a 13 anni dal patrigno | Devi stare zitta sennò faccio del male alla tua sorellina Ma lei filma gli abusi e lo fa finire in carcere

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza di 13 anni ha filmato gli abusi subiti dal patrigno, che le ha minacciato di fare del male alla sorellina se avesse parlato. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Riccione, portando all’arresto dell’uomo. La minaccia e la violenza sono state documentate dalla giovane, che ha raccontato di essersi svegliata dal male. La procura ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare per l’indagato.

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Rimini, 1 giugno 2026 – “ Mi sono svegliata dal male. ”. Inizia così il racconto choc della violenza sessuale subita da una ragazzina di appena 13 anni ai carabinieri della compagnia di Riccione, in provincia di Rimini. È iniziato così anche quello che la stessa vittima ha cercato inizialmente di rappresentare a se stessa come un brutto sogno. Un incubo, vissuto a partire da una notte di luglio del 2025, quando per la prima volta il patrigno della ragazzina, un brasiliano di 44 anni, s’infilò nel letto della piccola per stuprarla. Il patrigno 44enne è accusato di violenza sessuale su minore: incastrato dai filmati della vittima. Una storia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Stuprata a 13 anni dal patrigno: “Devi stare zitta, sennò faccio del male alla tua sorellina”. Ma lei filma gli abusi e lo fa finire in carcere
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