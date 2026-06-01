Violenta rissa fra giovani con coltelli e cocci di vetro a Lido di Camaiore

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, in una zona frequentata da giovani a Lido di Camaiore, si è verificata una rissa che ha coinvolto diversi partecipanti. Sono stati usati coltelli e cocci di vetro come armi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno identificato alcuni dei coinvolti e sequestrato gli oggetti utilizzati. Non risultano feriti gravi. La polizia ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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Lido di Camaiore (Lucca), 1 giugno 2026 – Notte di terrore e di violenza nel cuore della movida di Lido di Camaiore. Gruppi di giovani e giovanissimi si sono affrontati non solo a mani nude, ma anche con coltelli, cocci di bottiglia e quant’altro hanno trovato per terra. Tre ragazzi sono finiti in ospedale – nessuno di loro è grave – con ferite da arma da taglio. Uno è stato colpito di striscio alla gola. Bastavano pochi centimetri e gli avrebbero potuto tagliare la giugulare. E’ scoppiato il pandemonio. Il pandemonio è scoppiato attorno alle 5 di mattina nella notte fra sabato e domenica nell’area di parcheggio vicino alla zona delle Dune, tra la fine di via del Secco e il lungomare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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