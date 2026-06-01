Durante la notte, in una zona frequentata da giovani a Lido di Camaiore, si è verificata una rissa che ha coinvolto diversi partecipanti. Sono stati usati coltelli e cocci di vetro come armi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno identificato alcuni dei coinvolti e sequestrato gli oggetti utilizzati. Non risultano feriti gravi. La polizia ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lido di Camaiore (Lucca), 1 giugno 2026 – Notte di terrore e di violenza nel cuore della movida di Lido di Camaiore. Gruppi di giovani e giovanissimi si sono affrontati non solo a mani nude, ma anche con coltelli, cocci di bottiglia e quant’altro hanno trovato per terra. Tre ragazzi sono finiti in ospedale – nessuno di loro è grave – con ferite da arma da taglio. Uno è stato colpito di striscio alla gola. Bastavano pochi centimetri e gli avrebbero potuto tagliare la giugulare. E’ scoppiato il pandemonio. Il pandemonio è scoppiato attorno alle 5 di mattina nella notte fra sabato e domenica nell’area di parcheggio vicino alla zona delle Dune, tra la fine di via del Secco e il lungomare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenta rissa fra giovani con coltelli e cocci di vetro a Lido di Camaiore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rissa violenta tra giovani con lanci di oggetti e bicchieri di vetro nel centro di Bolzano, il provvedimentoQuattro giovani sono stati denunciati per rissa aggravata dopo una colluttazione avvenuta nel centro storico di Bolzano.

Sangue e paura in strada: maxi rissa tra ragazzi, volano anche cocci di vetroNelle prime ore di oggi, in una strada di Manerbio, i Carabinieri sono intervenuti dopo numerose chiamate che segnalavano una rissa tra giovani.

Si parla di: Violenta rissa fra giovani con coltelli e cocci di vetro a Lido di Camaiore.

Violenta rissa fra giovani con coltelli e cocci di vetro a Lido di CamaioreLido di Camaiore (Lucca), 1 giugno 2026 – Notte di terrore e di violenza nel cuore della movida di Lido di Camaiore. Gruppi di giovani e giovanissimi si sono affrontati non solo a mani nude, ma anche ... lanazione.it

Rissa tra gruppi di giovani, eseguite 11 misure cautelariI carabinieri del Comando provinciale di Barletta-Andria-Trani e del Comando provinciale di Foggia stanno eseguendo, tra Barletta e Cerignola, un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del ... rainews.it