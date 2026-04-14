Sangue e paura in strada | maxi rissa tra ragazzi volano anche cocci di vetro
Nelle prime ore di oggi, in una strada di Manerbio, i Carabinieri sono intervenuti dopo numerose chiamate che segnalavano una rissa tra giovani. Durante l’alterco, sono stati lanciati anche cocci di vetro, e si sono verificati scontri che hanno coinvolto più persone. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla colluttazione. Non sono stati riportati dettagli sui feriti o sui motivi della lite.
Nelle prime ore di oggi (martedì 14 aprile), in via San Martino a Manerbio, i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova sono intervenuti dopo diverse segnalazioni arrivate al 112 per una violenta lite tra ragazzi.Quando i militari sono giunti sul posto, la situazione si era già conclusa, ma i.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Violenza tra i banchi di scuola. Maxi rissa tra ragazzi al Malatesta. Per sedarla arrivano i carabinieriDue gruppi di studenti che si affrontano tra i corridoi della scuola tra spintoni e calci, qualcuno che crede di vedere spuntare una lama in mezzo...
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