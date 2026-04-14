Sangue e paura in strada | maxi rissa tra ragazzi volano anche cocci di vetro

Nelle prime ore di oggi, in una strada di Manerbio, i Carabinieri sono intervenuti dopo numerose chiamate che segnalavano una rissa tra giovani. Durante l’alterco, sono stati lanciati anche cocci di vetro, e si sono verificati scontri che hanno coinvolto più persone. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine, che hanno messo fine alla colluttazione. Non sono stati riportati dettagli sui feriti o sui motivi della lite.