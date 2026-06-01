Violenta lite tra fratelli mamma 92enne costretta ad arrivare in tribunale in ambulanza si rifiuta di testimoniare | Fate voi per carità

Una donna di 92 anni, arrivata in tribunale in ambulanza, si è rifiutata di testimoniare nel processo tra i suoi due figli. Durante l’udienza, ha risposto con un semplice “Fate voi, va bene tutto” quando le è stato chiesto di rendere dichiarazioni. La donna è stata portata in tribunale dopo una lite violenta tra i fratelli.

“Fate voi, va bene tutto”. Così oggi, 1 giugno, al tribunale di Torino, una donna di 92 anni si è rifiutata di testimoniare al processo penale che vede contrapposti i suoi due figli. Il minore, 64 anni, difeso dall’avvocato Roberto Capra, è accusato di lesioni e minacce dopo la denuncia della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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