Nella notte a Caserta, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al numero di emergenza per una violenta lite domestica. Durante l’intervento, è stata denunciata una donna accusata di maltrattamenti in famiglia, mentre la figlia coinvolta nella vicenda è stata anch’essa denunciata. La madre è stata costretta a lasciare l’abitazione in seguito agli eventi. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’apertura di un procedimento legale.

Tempo di lettura: 2 minuti Intervento dei Carabinieri nella notte a Caserta, dove una segnalazione al Numero Unico Europeo di Emergenza “112” per una violenta lite domestica ha portato al deferimento in stato di libertà di una donna ritenuta responsabile di maltrattamenti in ambito familiare. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, giunti tempestivamente nel centro cittadino, presso l’abitazione segnalata, hanno trovato una 43enne del posto in forte stato di agitazione, subito dopo che, secondo quanto ricostruito, aveva minacciato e aggredito verbalmente e fisicamente la madre convivente. La situazione, apparsa da subito delicata, si inserisce in un contesto più ampio di comportamenti aggressivi e reiterati nel tempo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenta lite domestica: figlia denunciata, madre costretta a lasciare casa

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