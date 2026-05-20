Dal 12 al 14 giugno la quinta edizione di Vini d’Abbazia riunisce a Fossanova grandi protagonisti dell’enologia internazionale

Dal 12 al 14 giugno si terrà la quinta edizione di Vini d’Abbazia presso l’Abbazia di Fossanova. La manifestazione coinvolge produttori di vino provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Lo scorso anno, l’evento ha registrato oltre 4.000 visitatori. La manifestazione si svolge in un contesto storico e religioso, con degustazioni e incontri dedicati al mondo vinicolo. La kermesse rappresenta un appuntamento annuale che richiama appassionati e professionisti del settore.

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