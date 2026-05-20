Dal 12 al 14 giugno la quinta edizione di Vini d’Abbazia riunisce a Fossanova grandi protagonisti dell’enologia internazionale
Dal 12 al 14 giugno si terrà la quinta edizione di Vini d’Abbazia presso l’Abbazia di Fossanova. La manifestazione coinvolge produttori di vino provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Lo scorso anno, l’evento ha registrato oltre 4.000 visitatori. La manifestazione si svolge in un contesto storico e religioso, con degustazioni e incontri dedicati al mondo vinicolo. La kermesse rappresenta un appuntamento annuale che richiama appassionati e professionisti del settore.
PRIVERNO (LT) – Dopo il successo dell’edizione 2025 con oltre 4.000 visitatori, Vini d’Abbazia torna dal 12 al 14 giugno nell’Abbazia di Fossanova, per la sua quinta edizione. Un evento di Regione Lazio, Arsial, Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare. Per tre giorni il complesso monastico, tra i più significativi esempi di architettura gotico-cistercense in Italia, edificato tra il XII e il XIII secolo sui resti di un antico monastero benedettino, ospiterà oltre 30 cantine di abbazie italiane e internazionali, nonché di produttori laici legati a luoghi monastici e consorzi, in un percorso che intreccia spiritualità, cultura e vino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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