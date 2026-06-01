Jonas Vingegaard ha dichiarato di sentirsi in un’altra dimensione dopo aver vinto il Giro d’Italia, affermando che il ciclismo non è come un videogioco. Durante la premiazione, ha mostrato emozione e lacrime, parlando anche di aver superato dubbi e paure legate a un incidente occorso in passato. La vittoria rappresenta per lui un risultato importante, frutto di impegno e determinazione.

Si è goduto ogni istante di una giornata straordinaria e, quando ha ricevuto il Trofeo Senza Fine, aveva già pianto. La narrazione di un Jonas Vingegaard incapace di emozionarsi finisce definitivamente in un pomeriggio vissuto nel cuore della grande bellezza di Roma,e lui vestito con la rosa della consacrazione. Primo danese della storia a vincere il Giro d’Italia – dopo l’ultimo sprint firmato, finalmente, da Jonathan Milan – ottavo di sempre a poter contare sui successi a Giro, Tour e Vuelta. Alle nove della sera, con vista sulla magnificenza dei Fori Imperiali, Vingegaard è ancora lì che continua a firmare maglie rosa. Si percepisce, tra chi assiste, l’eccezionalità della giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Vingegaard: "La vittoria del Giro? Ora io in un'altra dimensione. Il ciclismo non è come la playstation"

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