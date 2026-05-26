Durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Vingegaard ha ottenuto un punteggio di 10, paragonato a una MotoGP contro Moto2 e Moto3. Pellizzari potrebbe ricevere un'altra opportunità nel ciclismo, mentre le sfide tra corridori sono intense e rapide. La tappa si è conclusa con una performance che ha lasciato molto da discutere, evidenziando la forte competitività tra i ciclisti in questa corsa.

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Sedicesima tappa, martedì 26 maggio Jonas Vingegaard, 10: è come se una MotoGP corresse una gara contro delle Moto3 e Moto2. Non c’è storia. Il danese fa letteralmente un altro sport rispetto alla concorrenza. Anzi, ad essere onesti, a questo punto del Giro ci saremmo aspettati un vantaggio ancora più abissale. Ma la verità è che il capitano della Visma si sta tenendo volutamente del margine. I successi di tappa sono già quattro. Se lo vorrà, potrà arrivare a sei. Felix Gall, 6,5: la condizione dell’austriaco sembra meno brillante rispetto alle prime due settimane. Che non potesse rimanere con Vingeaard era noto, tuttavia oggi non è riuscito neppure a guadagnare terreno sugli altri diretti concorrenti per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari avrà un’altra chance in questo ciclismo frenetico? Vingegaard una MotoGP contro le Moto2

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