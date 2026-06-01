Vince al Superenalotto a Chiaiano | sfiorato il colpo milionario

A Napoli è stato sfiorato il "6" al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 29 maggio 2026, infatti, è stato centrato un "5" da 14.650,92 euro.La giocata vincente, come riporta Agipronews, è stata effettuata alla Tabaccheria Di Maro, in via Santa Maria a Cubito 812.Resta invece ancora senza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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SiVinceTutto SuperEnalotto - Estrazione e risultati 11/03/2026

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