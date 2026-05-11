SuperEnalotto colpo sfiorato alla Tabaccheria Donato | premio da oltre 54mila euro a Messina

Nella giornata di sabato 9 maggio 2026, il SuperEnalotto ha distribuito un premio di oltre 54.000 euro presso una tabaccheria di Messina. La sestina vincente non è stata centrata, ma il jackpot ha comunque attirato l’attenzione di chi si è recato nel punto vendita. La lotteria ha registrato l’ultima estrazione nel pomeriggio, senza annunciare vincitori con il “6”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui