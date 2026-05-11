SuperEnalotto colpo sfiorato alla Tabaccheria Donato | premio da oltre 54mila euro a Messina
Nella giornata di sabato 9 maggio 2026, il SuperEnalotto ha distribuito un premio di oltre 54.000 euro presso una tabaccheria di Messina. La sestina vincente non è stata centrata, ma il jackpot ha comunque attirato l’attenzione di chi si è recato nel punto vendita. La lotteria ha registrato l’ultima estrazione nel pomeriggio, senza annunciare vincitori con il “6”.
La fortuna torna a bussare in Sicilia con il SuperEnalotto, che nelle estrazioni di sabato 9 maggio 2026 ha sfiorato il colpo grosso senza però registrare il “6”.Secondo quanto riportato da Agipronews, nell’Isola sono stati centrati due “5” dal valore di 54.019,52 euro ciascuno, per un totale.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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