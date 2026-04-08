SuperEnalotto sfiorato il colpo grosso nel casertano | centrato un 5 da 16mila euro

Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 7 aprile 2026, a Marcianise nel casertano è stato centrato un

La fortuna fa tappa nel casertano e sfiora il colpo grosso. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 7 aprile 2026, a Marcianise è stato centrato un “5” del valore di 16.789,62 euro, una vincita significativa che conferma la Campania tra le regioni protagoniste del gioco.Il tagliando vincente è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Giocata fortunata al Superenalotto ad Atri nella vigilia di Pasqua. I giocatori che hanno acquistato le 33 quote da 21 euro ciascuna hanno incassato 20mila euro #Teramo #Abruzzo - facebook.com facebook

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