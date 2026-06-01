Il villaggio Maddaloni ha ridotto di un milione di euro i fondi regionali a disposizione. I vertici ricevono un’indennità complessiva di 100.000 euro, ma non sono stati forniti dettagli su come vengano gestiti questi fondi. Contestualmente, sono stati effettuati tagli al personale, anche tra i dipendenti. La riduzione dei fondi e i tagli al personale sono stati confermati senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

? Punti chiave Come vengono gestiti i 100.000 euro di indennità dei vertici?. Perché i fondi regionali sono stati ridotti di un milione di euro?. Chi ha deciso di non rinnovare i contratti ai dipendenti?. Quale strategia seguirà la Fondazione per risanare il bilancio?.? In Breve Taglio del 26% al personale contro indennità di 100.000 euro per i vertici.. Commissario riceve 5.000 euro mensili e Subcommissario 3.000 euro al mese.. Fondi triennio 2024-2026 ridotti di oltre 1.000.000 di euro rispetto ai 6.600.000 iniziali.. Il consigliere Santangelo aveva difeso il finanziamento originario per la Fondazione.. Il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni perde lavoratori a causa di tagli e dinamiche politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villaggio Maddaloni: tagli al personale e indennità ai vertici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maddaloni Viva: “Le chiacchiere e la smania di protagonismo costano care ai lavoratori del Villaggio dei Ragazzi”Le tensioni e le tensioni tra le parti hanno portato al licenziamento di diversi lavoratori del Villaggio dei Ragazzi.

“Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, nominato il commissarioIl presidente della regione Campania ha nominato un commissario straordinario per la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni.

Argomenti più discussi: Al via a Napoli Tennis & Friends Campania: visite e screening gratuiti al Villaggio Salute&Sport; Maddaloni. Villaggio dei Ragazzi: via a 30 licenziamenti; Villaggio dei Ragazzi, tagli al personale. Il Pd: Tutela dei livelli occupazionali una priorità; Villaggio Ragazzi; Licenziamenti; Archivi.