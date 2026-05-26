Visite guidate speciali a Villa Widmann | viaggio nel fascino del Settecento veneziano il 2 giugno
Il 2 giugno 2026, dalle 16:30 alle 20:00, si terranno visite guidate a Villa Widmann a Mira. La dimora storica, situata sulla Riviera del Brenta, sarà aperta al pubblico per un percorso nel periodo del Settecento veneziano. Le visite sono organizzate in occasione della giornata festiva e consentiranno di esplorare gli ambienti della villa in orari serali. L’evento è accessibile a chi desidera conoscere meglio questa residenza storica.
Martedì 2 giugno 2026 dalle 16:30 alle 20:00 appuntamento con le speciali visite guidate a Villa Widmann a Mira, una delle dimore storiche più affascinanti della Riviera del Brenta.Il percorso accompagnerà i visitatori all’interno della villa settecentesca, nata come residenza di villeggiatura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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