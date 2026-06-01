Promessa per maggio 2025, ancora chiusa a giugno 2026. “Villa Belvedere e la sua Antivilla restano un cantiere silenzioso nel cuore di Monreale”, e il Partito Democratico cittadino rompe il silenzio con un atto d’accusa diretto all’amministrazione. A parlare è Raimondo Burgio, segretario cittadino del PD di Monreale, che affida a una nota il disagio di una comunità privata da anni di uno dei suoi spazi pubblici più amati. «C’era una volta un luogo chiamato Villa Belvedere con la sua Antivilla. Era suggestivo ed era nostro. Ci crescevamo sotto gli alberi, ci incontravamo dopo scuola — quelli della mia generazione addirittura ci studiavano dentro —, ci riposavamo dopo una giornata di lavoro. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Villa Belvedere Monreale: PD denuncia ritardi nei lavori e abbandono dello spazio

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