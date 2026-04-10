Il Belvedere For d’ Porta, che dovrebbe essere un punto di riferimento per Camerano, si trova in uno stato di completo abbandono. L’area è stata segnata da atti di vandalismo, tra cui la presenza di svastiche diseg nate sui muri e sui supporti. La zona, che un tempo rappresentava un simbolo locale, versa in condizioni di degrado con spazi trascurati e abbandonati.

"Il Belvedere For d’ Porta dovrebbe rappresentare un luogo simbolo e un vero biglietto da visita per Camerano. Purtroppo, durante le recenti festività Pasquali, ciò che molti cittadini e visitatori hanno visto arrivando verso la chiesa è stato invece uno spazio in completo stato di abbandono. Come del resto lo è da ormai da quasi 15 anni". La polemica arriva direttamente dal capogruppo di Nuovamente Camerano Francesco Marzocchi che ha raccolto diverse segnalazioni anche di cittadini. Ci sono anche svastiche impresse con lo spray. "Nell’ultimo Consiglio comunale ho chiesto chiarimenti su eventuali progetti di riqualificazione del Belvedere. Ancora una volta, l’assessore competente e la giunta non hanno saputo fornire alcuna indicazione sul futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Belvedere tra degrado e svastiche. Spazio in completo abbandono"

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