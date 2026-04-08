Aria di crisi per la E-Work Faenza la denuncia dello staff | Pesantissimi ritardi nei pagamenti

Da diversi mesi, lo staff tecnico e medico del settore femminile del Faenza Basket Project segnala pesanti ritardi nei pagamenti da parte di E-Work Faenza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che hanno deciso di rendere pubblica la loro denuncia. La questione riguarda principalmente i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, causando disagi e tensioni all’interno del team.

Una situazione di crisi che andrebbe avanti "da diversi mesi". Questa la denuncia dello staff tecnico fisico e medico del settore femminile del Faenza Basket Project. Un contesto difficile per la E-Work, squadra che nel 2021 aveva festeggiato la storica promozione in A1. "Già negli ultimi anni la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Faenza, allerta idrogeologica: il candidato Miccoli denuncia ritardi e criticità nelle casse di espansione del Senio.Il futuro assetto idrogeologico di Faenza è al centro del dibattito elettorale, con il geologo Claudio Miccoli, candidato sindaco per Lega e Forza... L’IA testerà la gentilezza dello staff nei fast food(Adnkronos) – Burger King introduce una nuova frontiera tecnologica nei propri punti vendita attraverso il lancio di Patty, un chatbot dotato di... Temi più discussi: C'è aria di crisi? E chi se ne frega! Il mercato moto e scooter continua a crescere | Dueruote; Meloni, flop del Sì al referendum e crisi interna: possibili scenari per il futuro del governo; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Lockdown energetico: dove potrebbero partire i razionamenti in Italia. Energia e crisi carburanti. La Casa Bianca contro il Venezuela, che definisce il narcostato. E c’è aria di crisi ai CaraibiGli Stati Uniti intensificano le operazioni nel Mar dei Caraibi contro presunti traffici illeciti legati al governo di Maduro. Caracas reagisce con minacce militari e rompe i rapporti diplomatici, men ... ilfoglio.it Rapallo, aria di crisi per l’amministrazione RicciRapallo – A nemmeno un anno dall’entrata in carica, c’è aria di crisi per l’amministrazione di Rapallo. La riunione di maggioranza dell’altra sera, convocata per discutere del progetto di asilo nel ... ilsecoloxix.it In Casa Grande Fratello tira aria di tradimenti e contrasti insanabili. Nella puntata serale di oggi, martedì 7 aprile, vedremo diversi colpi di scena - facebook.com facebook