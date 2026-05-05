Dopo la conclusione del campionato, la squadra di Vigor Senigallia si prepara alla pausa estiva, in attesa dell’apertura del mercato. I due giocatori citati, Clementi e Lazzari, sono stati descritti come in crescita dalle fonti interne alla società. Al momento non sono stati annunciati nuovi acquisti o cessioni ufficiali, mentre si guarda già alla prossima stagione e alle operazioni di mercato che la coinvolgeranno.

Con il campionato ormai in archivio, ci si avvia verso un meritato periodo di riposo, poi sarà il mercato a prendere il sopravvento. I playoff sono sfumati sul più bello, ma la stagione rimane entusiasmante. L’obiettivo è confermare gran parte di questo gruppo, oltre a ciò è bene ricordare che la Vigor del futuro sarà composta anche da alcuni ragazzi del vivaio. "Ad oggi non so dire se in tutti i ruoli ci sono dei profili pronti per un campionato così impegnativo, sicuramente ci sono dei ragazzi validi: alcuni sono pronti altri hanno bisogno di tempo per crescere - spiega Aldo Clementi -. Andiamoci piano però. La valorizzazione dei talenti è un percorso graduale e strutturato, non si improvvisa, si programma ed il giovane va messo nelle condizioni di lavorare bene".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qui Vigor Senigallia. Clementi e Lazzari: "Giocatori in crescita»

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