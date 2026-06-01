Vigili del fuoco allarme organici | Sette reparti volo non operativi La denuncia choc del sindacato Conapo
Sette reparti volo dei Vigili del Fuoco non sono attivi a causa di carenza di personale specializzato e manutenzione. Le località coinvolte sono Varese, Bari, Catania, Lamezia Terme, Sassari, Cecina e Rieti. La denuncia è stata fatta dal sindacato Conapo, che ha reso noto lo stato di inattività temporanea di queste unità. La situazione riguarda esclusivamente la mancanza di risorse e non sono stati indicati tempi di riattivazione.
“Sette reparti volo dei Vigili del Fuoco risultano oggi temporaneamente non operativi per carenza di personale specializzato e manutenzioni: Varese, Bari, Catania, Lamezia Terme, Sassari, Cecina e Rieti. Una situazione senza precedenti che conferma la gravissima crisi di organico che sta interessando il servizio aereo del Corpo”. È la denuncia del sindacato autonomo Conapo. “Le chiusure – dichiara il segretario generale del sindacato, Marco Piergallini – confermano pienamente l’allarme che avevamo lanciato appena ventiquattro ore fa. Quando sette Reparti Volo non riescono a garantire la piena operatività non si può più parlare di criticità ordinaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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