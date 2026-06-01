Vigili del fuoco allarme organici | Sette reparti volo non operativi La denuncia choc del sindacato Conapo

Notizia in breve

Sette reparti volo dei Vigili del Fuoco non sono attivi a causa di carenza di personale specializzato e manutenzione. Le località coinvolte sono Varese, Bari, Catania, Lamezia Terme, Sassari, Cecina e Rieti. La denuncia è stata fatta dal sindacato Conapo, che ha reso noto lo stato di inattività temporanea di queste unità. La situazione riguarda esclusivamente la mancanza di risorse e non sono stati indicati tempi di riattivazione.