Organici della Polizia Stradale ridotti all' osso l' allarme del sindacato nel modenese

Il bilancio degli incidenti stradali nella provincia di Modena nel 2025 evidenzia 39 decessi, posizionando la zona al secondo posto in Emilia-Romagna per numero di vittime. Il sindacato della Polizia Stradale segnala che gli organici della forza di polizia dedicata alle strade sono stati drasticamente ridotti, influendo sulla capacità di intervento e controllo sul territorio.

Il bilancio del 2025 sulle strade del Modenese è pesante: la provincia ha registrato trentanove decessi, un dato che la colloca al secondo posto in tutta l'Emilia-Romagna per numero di incidenti mortali. Complessivamente, nel corso dell'ultimo anno i sinistri sul territorio provinciale hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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