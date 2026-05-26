Vigili del fuoco il Conapo denuncia | Tagliate le squadre di soccorso a Rimini per carenza di personale
I Vigili del fuoco di Rimini hanno ridotto le squadre di soccorso a causa di mancanza di personale. La carenza di operatori limita le capacità di intervento sul territorio. Il sindacato Conapo denuncia che le risorse insufficienti compromettono l’efficienza dei soccorsi. La riduzione delle squadre è stata confermata dai responsabili locali. Non sono stati comunicati aumenti temporanei o assunzioni per coprire le carenze.
La carenza di personale tra i Vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini incide direttamente sull’operatività del servizio di soccorso. A denunciarlo è il sindacato autonomo Conapo, che torna a puntare il dito contro una situazione definita ormai critica dopo la riduzione delle squadre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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