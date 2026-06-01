Una serata dedicata a Shakespeare ha coinvolto il borgo di San Lupo, con un evento intitolato “Un Borgo Spettacolare”. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e artisti, portando in scena spettacoli teatrali e attività culturali. La serata ha attirato numerosi visitatori, rendendo l’evento uno dei momenti più rilevanti nel calendario culturale locale. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con diverse persone che hanno assistito alle rappresentazioni e alle iniziative proposte.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata di arte, cultura e partecipazione ha animato il borgo di San Lupo, che venerdì 30 maggio si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto grazie a “Un Borgo Spettacolare”, il festival ideato da Carmine Liccardi e interamente dedicato quest’anno alle opere di William Shakespeare. Vicoli, piazze e angoli suggestivi del centro storico hanno accolto centinaia di spettatori, richiamati dall’originale formula del teatro diffuso che ha trasformato il paese sannita in una scenografia naturale capace di fondere spettacolo, storia e paesaggio. Un percorso immersivo che ha coinvolto pubblico e artisti in un dialogo continuo tra performance e territorio, regalando un’esperienza culturale unica e partecipata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare” dedicato a Shakespeare

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“Un borgo spettcolare”: il teatro diffuso invade San Lupo nel segno di William ShakespeareGiovedì 21 maggio alle 17 si svolge un evento nel centro di un borgo storico, con una rappresentazione teatrale ispirata a William Shakespeare.

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