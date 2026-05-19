Un borgo spettcolare | il teatro diffuso invade San Lupo nel segno di William Shakespeare
Giovedì 21 maggio alle 17 si svolge un evento nel centro di un borgo storico, con una rappresentazione teatrale ispirata a William Shakespeare. L’iniziativa si tiene nella Sala Consiliare del municipio e prevede un allestimento di teatro diffuso, coinvolgendo le vie e le piazze del paese. L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce in un programma dedicato alla promozione culturale locale. La manifestazione durerà circa due ore e si conclude con un breve intervento degli organizzatori.
Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 21 maggio alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Benevento alla Rocca dei Rettori, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “UN BORGO SPETTACOLARE”, il festival di teatro diffuso ideato da Carmine Liccardi, che quest’anno sarà interamente dedicato alle opere di William Shakespeare. L’iniziativa trasformerà il borgo di San Lupo in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo compagnie teatrali, artisti e pubblico in un’esperienza immersiva tra vicoli, piazze e scorci storici del paese sannita. Nel corso della conferenza sarà inoltre presentato il libro “SCENARI PRIVATI”, pubblicato da Kinetès Edizioni, recentemente protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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