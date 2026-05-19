Un borgo spettcolare | il teatro diffuso invade San Lupo nel segno di William Shakespeare

Giovedì 21 maggio alle 17 si svolge un evento nel centro di un borgo storico, con una rappresentazione teatrale ispirata a William Shakespeare. L’iniziativa si tiene nella Sala Consiliare del municipio e prevede un allestimento di teatro diffuso, coinvolgendo le vie e le piazze del paese. L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce in un programma dedicato alla promozione culturale locale. La manifestazione durerà circa due ore e si conclude con un breve intervento degli organizzatori.

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