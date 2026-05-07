Un giovane reggino premiato al Quirinale Commisso è un Alfiere della Repubblica

Un giovane di Reggio Calabria è stato premiato al Quirinale, ricevendo il riconoscimento di Alfiere della Repubblica. La cerimonia si è svolta oggi, segnando l’ingresso ufficiale di Rocco Antonio Commisso tra i riconosciuti dallo Stato. Il premio è stato consegnato in una cerimonia ufficiale presso il palazzo presidenziale, alla presenza delle autorità competenti.

Il grande giorno è arrivato. Da oggi, il reggino Rocco Antonio Commisso è ufficialmente un Alfiere della Repubblica. Questa mattina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha consegnato uno dei 28 prestigiosi attestati di onore riservati ai giovani che, nel 2025, si sono distinti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Da Alife al Quirinale, la piccola Emilia Zarrone nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella | FOTOUn riconoscimento che riempie d’orgoglio l’intera provincia di Terra di Lavoro e in particolare la comunità di Alife. Roccapiemonte, il giovane Francesco nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella: “Fare buona azione riempie cuore”Tempo di lettura: 3 minutiAveva appena 14 anni ma di fronte ad una grave emergenza non esitò a mettersi al servizio della sua comunità per salvare... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: I segreti del corpo umano, ecco il quarto libro del giovanissimo Gabriele Ciancuto. Da Alife al Quirinale, la piccola Emilia Zarrone nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella | FOTOLa 13enne casertana premiata dal Presidente della Repubblica per la straordinaria amicizia con un compagno autistico: Un esempio di sensibilità, inclusione e umanità ... casertanews.it Due ragazze emiliano-romagnole fra i 28 nuovi Alfieri della RepubblicaPremiate al Quirinale le 16enni Dalila Brocculi di Rimini e Jasmeen Kaur di Fabbrico (RE). Un riconoscimento anche alla V A della primaria di Forlimpopoli ... rainews.it