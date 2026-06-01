VIDEO| Il nuovo questore Francesco Rattà | Sarà un piacere conoscere Pescara priorità a diritti e libertà dei cittadini

Notizia in breve

Il nuovo questore di Pescara, Francesco Rattà, 57 anni, proveniente dalla provincia di Catanzaro, è stato presentato ufficialmente. Durante l'incontro, ha dichiarato che sarà un piacere conoscere la città e ha indicato come priorità la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. Questa è la prima volta di Rattà a Pescara, dove assume ufficialmente il suo incarico.