VIDEO| Il nuovo questore Francesco Rattà | Sarà un piacere conoscere Pescara priorità a diritti e libertà dei cittadini

Da ilpescara.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo questore di Pescara, Francesco Rattà, 57 anni, proveniente dalla provincia di Catanzaro, è stato presentato ufficialmente. Durante l'incontro, ha dichiarato che sarà un piacere conoscere la città e ha indicato come priorità la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini. Questa è la prima volta di Rattà a Pescara, dove assume ufficialmente il suo incarico.

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Una prima volta assoluta a Pescara per il nuovo questore Francesco Rattà, 57 anni, originario della provincia di Catanzaro. Nel corso della sua carriera ha guidato le squadre mobili di Catanzaro, Reggio Calabria e Roma, città nella quale ha ricoperto anche l'incarico di vicario del questore. Da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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