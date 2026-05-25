Nominato il nuovo questore è Francesco Rattà

Francesco Rattà è stato nominato nuovo questore di Pescara, sostituendo Carlo Solimene che si avvia alla pensione. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, portando un cambio alla guida della questura locale. Rattà assume il ruolo con una carriera nel settore della pubblica sicurezza alle spalle, senza ulteriori dettagli sulla sua precedente esperienza.

Francesco Rattà è stato nominato nuovo questore di Pescara al posto di Carlo Solimene che andrà in pensione.Il nuovo questore sarà operativo nella nostra città a partire da lunedì 1 giugno. Rattà è originario di Montepaone in provincia di Catanzaro. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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