Un gruppo di attivisti animalisti con maschere bianche è entrato in una scuola primaria in Sardegna, portando con sé un video che mostra animali macellati. L’evento si è verificato durante una mattina normale, con studenti e insegnanti presenti nell’istituto. La visione del video ha suscitato reazioni di shock tra i presenti, portando a una forte reazione da parte di genitori e autorità scolastiche.

Sembrava un giovedì mattina come tanti alla scuola primaria Argillera di Alghero, in Sardegna, quando alcuni ospiti in maschera bianca hanno varcato il cancello dell'istituto. Avevano un permesso in tasca e un obiettivo dichiarato: sensibilizzare i bambini sul tema dei diritti degli animali. Quello che è successo dopo ha sconvolto un'intera comunità scolastica e rilanciato, con inedita brutalità, il dibattito sui confini dell'attivismo quando si rivolge a un pubblico di minori. A portare la polemica all'attenzione nazionale è stato Christian Mulas, padre di uno degli alunni coinvolti e presidente della Commissione sanità del consiglio comunale di Alghero, che ha ricostruito i fatti in un'intervista all'agenzia Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Video choc sugli animali macellati mostrati ai bimbi: bufera sugli attivisti animalisti

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