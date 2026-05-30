Lezione dei vegani all’Arancia Meccanica | video choc sugli animali e diktat alimentari alle elementari Piccoli in lacrime e famiglie inferocite

Notizia in breve

Un video mostrato in una scuola elementare ha provocato reazioni di shock tra genitori e studenti. Nel filmato sono state trasmesse immagini di animali uccisi e macellati, accompagnate da messaggi relativi a diete vegane e diktat alimentari. Durante la visione, alcuni bambini sono stati visti in lacrime, mentre le famiglie hanno espresso rabbia e preoccupazione per il contenuto mostrato ai minori. La scena ha coinvolto anche maschere di Guy Fawkes, simbolo di protesta.