Lezione dei vegani all’Arancia Meccanica | video choc sugli animali e diktat alimentari alle elementari Piccoli in lacrime e famiglie inferocite

Da secoloditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostrato in una scuola elementare ha provocato reazioni di shock tra genitori e studenti. Nel filmato sono state trasmesse immagini di animali uccisi e macellati, accompagnate da messaggi relativi a diete vegane e diktat alimentari. Durante la visione, alcuni bambini sono stati visti in lacrime, mentre le famiglie hanno espresso rabbia e preoccupazione per il contenuto mostrato ai minori. La scena ha coinvolto anche maschere di Guy Fawkes, simbolo di protesta.

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Maschere bianche di Guy Fawkes e immagini di uccisioni e macellazioni di animali “mostrate a bimbi delle scuole elementari”. Un trattamento in stile “Arancia Meccanica” riservato a piccoli alunni della scuola primaria ha scatenato polemiche ad Alghero. Al centro del dibattito un’insolita lezione tenuta da un gruppo di attivisti vegani dell’associazione Anonymous for the voiceless – richiami a parte, si tratta di un movimento vegano che condivide una parte del nome e l’utilizzo delle maschere bianche col gruppo hacker – ma che fa discutere comunque per i metodi adottati per sensibilizzare i piccoli ai temi vegan. Alghero, la lezione dei vegani in una classe elementare scatena la bufera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Lezione dei vegani all’Arancia Meccanica: video choc sugli animali e diktat alimentari alle elementari. Piccoli in lacrime e famiglie inferocite
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