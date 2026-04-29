VIDEO| Fuoco ai piedi dei disabili e violenze gratuite anche sugli animali | la paura e gli orrori della banda sgominata a Melicucco

Una banda sgominata a Melicucco è accusata di aver compiuto violenze contro persone con disabilità e di aver commesso atti di crudeltà verso animali. Le aggressioni sono state filmate e diffuse, mostrando situazioni di grande brutalità. Le forze dell'ordine hanno effettuato le indagini e le operazioni di arresto, portando alla scoperta di comportamenti violenti e gratuiti. Le autorità stanno seguendo da vicino il caso.

Una violenza inaudita nei confronti di persone fragili e indifese, ripresa con i cellulari e trasformata in spettacolo. È quanto emerso dall'operazione "Marijoa" dei carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, che all'alba di oggi ha sgominato una "baby gang" del terrore a Melicucco, in provincia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bancomat fatti esplodere nella notte. Sgominata la "banda della marmotta": colpivano anche in Ciociaria Furti e rapine ai danni di negozi, sgominata banda: blitz dei carabinieri in corso e arrestiOperazione dei militari della Compagnia di Modugno su ordinanza del Tribunale di Bari: indagati per associazione a delinquere, ricettazione e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La nonna ucraina che scappa a piedi dalla guerra salvata dal drone; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Chernobyl: l'incubo sospeso nel tempo 2022 - Chernobyl liberata: l'AIEA verifica la sicurezza - Video; Sciopero dei macchinisti, senza metro i londinesi vanno a piedi o in bici. Città del Messico: video mostra uomo armato che spara ai turisti alle piramidi di TeotihuacánVideo e foto pubblicati dai media locali mostrano un uomo armato in piedi sulla sommità di una piramide, mentre la folla si ripara. Nei filmati si sentono diversi colpi d'arma da fuoco. View on eurone ... msn.com INCENDIO DIVAMPA IN UN EX VIVAIO IN PIENA NOTTE Abano Terme - 29 aprile 2026 Attorno alla mezzanotte le fiamme hanno cominciato a divampare all'interno di un ex vivaio, facendo accorrere i Vigili del Fuoco. Avvolto dalle fiamme un capannone di cir - facebook.com facebook In pieno “cessate il fuoco”, martedì 28 aprile Israele ha bombardato edifici residenziali a Majdal Zoun, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, uccidendo almeno 11 persone. In un attacco successivo, un “double tap”, è stata colpita anche un’ambulanza interve x.com