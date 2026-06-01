Un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla casa di un giornalista a Vicenza. Il cronista, che ha ricevuto minacce in passato, ha riferito che l’atto intimidatorio è stato “pauroso e inaspettato”. La bomba era armata e piazzata in modo da causare danni. Il giornalista ha escluso che l’attacco sia collegato alla camorra, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Dopo la paura, ora subentrano gli interrogativi. È ancora scosso Adriano Cappellari, il giovane giornalista vicentino che nella serata di sabato 30 maggio ha subito un attentato incendiario proprio davanti casa sua, a Enego, nel vicentino. Ma sta cercando di mettere a fuoco quanto accaduto e soprattutto di provare a individuare la "mano" di chi lo ha preso di mira., Questa volta piazzando una o forse più bottiglie incendiarie davanti alla sua abitazione, esplose subito dopo il suo rientro a casa, e con una lettera di minacce. Ma Cappellari aveva già subito intimidazioni nei mesi scorsi. Una lettera anonima infatti era stata recapitata al giovane cronista del quindicinale L'Altopiano e del Giornale di Vicenza a novembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Vicenza, dopo l'atto intimidatorio parla il giornalista Cappellari: "Escludo che c'entri la camorra"

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