Nella notte si è verificato un attentato incendiario contro l’abitazione di un giovane cronista vicentino, noto per aver raccontato la situazione di Caivano e l’attività di un sacerdote impegnato nella lotta contro la camorra. L’incendio ha danneggiato l’immobile, senza che siano ancora state fornite dettagli sulle cause o eventuali sospetti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Vicenza, 31 maggio 2026 – Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l'attività di don Maurizio Patriciello. È accaduto a Enego, in provincia di Vicenza. Poco prima della mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più molotov contro la casa del giornalista. Ma non solo: davanti sono stati lasciate anche bombole di gas e una lettera di minacce, indirizzate oltre che a lui anche alla premier Giorgia Meloni. Non è la prima volta che Cappellari riceve lettere anonime di questo tenore, contenenti minacce e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attentato incendiario contro casa di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che racconta la lotta anti-camorra di Don Patricello

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Temi più discussi: Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Enego, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari; Adriano Cappellari, attentato incendiario a casa del giornalista già vittima di intimidazioni e minacce per i racconti su Caivano; Adriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni che racconta la situazione di Caivano.

MOLOTOV CONTRO CASA DI UN CRONISTA VICINO A DON PATRICIELLO NEL VICENTINO ATTENTATO AL GIORNALISTA CHE INDAGA SU CAIVANO Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, nel Vicentino, di Adriano Cappellari, giov x.com

Adriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anniUn attentato incendiario contro la casa di un giornalista di 20 anni. Adriano Cappelletti aveva già ricevuto minacce. notizie.it

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