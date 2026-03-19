Manna accelera sul mercato | tentativo per il vice Di Lorenzo

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando attivamente sulla formazione della squadra per la prossima stagione. Nel frattempo, il club accelera sul mercato e si concentra su un possibile tentativo per il vice Di Lorenzo. Manna sta seguendo diverse strategie di mercato mentre il Napoli continua con gli impegni stagionali.

Giovanni Manna non perde tempo. Mentre il Napoli affronta gli impegni stagionali, il direttore sportivo azzurro sta già costruendo la rosa per la prossima annata, tracciando una strategia di mercato che guarda oltre l’immediato. La priorità è chiara: individuare un terzino destro di qualità che possa affiancarsi a Giovanni Di Lorenzo, permettendo rotazioni intelligenti in una stagione che prevede impegni su più fronti. Nei piani della società c’è anche l’ambizione di inserire elementi giovani ma già affidabili, capaci di crescere progressivamente alle spalle del capitano azzurro. Chi è Moris Valincic e perché piace al Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ci prova per Moris Valincic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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