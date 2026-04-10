Sul taccuino di Manna due difensori per rinforzare il Napoli

Il direttore sportivo del Napoli sta seguendo due possibili acquisti per il reparto difensivo. Manna sta valutando i profili di due difensori, con l’obiettivo di rafforzare la rosa della squadra. La trattativa è in fase preliminare e si attende un possibile sviluppo nelle prossime settimane. Al momento non sono stati ufficializzati accordi o dettagli contrattuali.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare la rosa partenopea in vista della prossima stagione. Sul taccuino del dirigente azzurro due nomi da inserire nella retroguardia azzurra. “In difesa, poi, è sempre vivo l’interesse per Juanlu Sanchez, 22 anni, terzino del Siviglia corteggiato dalla scorsa estate da Manna. Ed è forte il pressing su Karim Coulibaly, 18enne difensore centrale del Werder di origini ivoriane ma nato e cresciuto in Germania. Piace a mezzo mondo, sarà difficile strapparlo agli altri. Ma vale più di un tentativo, per un Napoli più giovane e pure più forte”. Incredibile Marotta giustifica l’assenza di Ronaldo: “Decisione personale che rispettiamo, sono amareggiato il premio al miglior giocatore andava a Ronaldo e non a Modric!. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Sul taccuino di Manna due difensori per rinforzare il Napoli Napoli, Manna punta su due difensori giovani per il mercato: possibile doppio colpo in estateGiovanni Manna accelera sul mercato della difesa: il direttore sportivo del Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez e Karim Coulibaly, due profili... Mercato Napoli, Alisson Santos il simbolo della nuova strada intrapresa dal club: due i nomi sul taccuino per l’estateNico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone… Pellegrino punta... Temi più discussi: Il Napoli guarda già al futuro: primi contatti per Richard Rios del Benfica; Napoli, idea Richard Ríos per rinforzare la mediana; TRIBUNA.COM * SERIE A: IL NAPOLI GUARDA GIÀ AL FUTURO: PRIMI CONTATTI PER RICHARD RIOS DEL BENFICA; Calciomercato Napoli: nel mirino un difensore della nazionale dell’Irlanda del Nord. Sul taccuino di Manna due difensori per rinforzare il NapoliForzAzzurri.net - Il Ds azzurro lavora su due profili per il reparto arretrato partenopeo. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare la ... forzazzurri.net C’è un giovane talento del Blackburn sul taccuino di MannaInfortuni a parte, quello che non ha garantito a Napoli la graniticità passata è stata la difesa. Di conseguenza, il club azzurro ... ilnapolionline.com NUOVA STRATEGIA PER LA DIFESA: MANNA PUNTA DUE GIOVANI TALENTI - facebook.com facebook Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto sul caso Lukaku prima di #NapoliMilan x.com