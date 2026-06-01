Il Napoli sta valutando due possibili acquisti per la fascia destra, Mingueza e Vagiannidis, entrambi senza contratto al momento. La società sta considerando queste opzioni in vista della possibile cessione in Serie A di Pasquale Mazzocchi. La decisione finale spetterà all’allenatore, che dovrà scegliere il profilo più adatto ad affiancare Di Lorenzo nella prossima stagione.

Mingueza e Vagiannidis entrano nel mirino del Napoli per la fascia destra: due profili che Allegri valuterà per affiancare Di Lorenzo nella prossima stagione, in vista di una possibile cessione in Serie A di Pasquale Mazzocchi, Mingueza svincolato: l’occasione che il Napoli non può ignorare. Oscar Mingueza rappresenta un’opportunità concreta per il calciomercato azzurro. Come rivela Il Mattino, il difensore spagnolo non ha rinnovato con il Celta Vigo ed è rimasto senza contratto, aprendo uno scenario di mercato completamente libero. La Juventus si era già mossa su di lui a gennaio, ma il Napoli può ìcompiere il sorpasso. La concorrenza non manca, specialmente in Italia dove i bianconeri rimangono attenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Vice Di Lorenzo, addio Mazzocchi: spuntano due piste dall’estero

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